Игровой набор "Ковчег" в коробке 40374
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%1 200 руб. 1 972 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393592
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х15
Вес, г.
700
Описание товара Игровой набор "Ковчег" в коробке 40374
Развивающая игрушка «Ковчег» от фабрики «Полесье» научит ребёнка различать фигуры, поможет развить моторику рук и внимание. В комплект входят 4 фигурки животных и фигурка человека. Игрушка имеет яркий дизайн, который способствует знакомству ребёнка с цветом. На крыше ковчега предусмотрены ниши для фигурок с разным основанием, сбоку – отверстия-пазлы (пятиугольник, квадрат, круг). Малыш может не просто играть, но и решать задачки, чтобы поместить фигурку в нужное отверстие и ниши. Разнообразят игру дополнительные элементы: откидной трап и распашные дверцы на палубе ковчега.
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Развивающая игрушка «Ковчег» от фабрики «Полесье» научит ребёнка различать фигуры, поможет развить моторику рук и внимание. В комплект входят 4 фигурки животных и фигурка человека. Игрушка имеет яркий дизайн, который способствует знакомству ребёнка с цветом. На крыше ковчега предусмотрены ниши для фигурок с разным основанием, сбоку – отверстия-пазлы (пятиугольник, квадрат, круг). Малыш может не просто играть, но и решать задачки, чтобы поместить фигурку в нужное отверстие и ниши. Разнообразят игру дополнительные элементы: откидной трап и распашные дверцы на палубе ковчега.
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