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Игровой набор "Ковчег" в коробке 40374 купить с доставкой в Москве
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Игровой набор "Ковчег" в коробке 40374

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Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 1
Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 2
Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 3
Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 4
Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 5
Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 6
Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 7
Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 8
Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 9
Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 1
  • Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 2
  • Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 3
  • Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 4
  • Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 5
  • Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 6
  • Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 7
  • Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 8
  • Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 9
  • Игровой набор &quot;Ковчег&quot; в коробке 40374 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 200 руб.  1 972 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393592
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Развивающая игрушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х15
Вес, г.
700

Описание товара Игровой набор "Ковчег" в коробке 40374

Развивающая игрушка «Ковчег» от фабрики «Полесье» научит ребёнка различать фигуры, поможет развить моторику рук и внимание. В комплект входят 4 фигурки животных и фигурка человека. Игрушка имеет яркий дизайн, который способствует знакомству ребёнка с цветом. На крыше ковчега предусмотрены ниши для фигурок с разным основанием, сбоку – отверстия-пазлы (пятиугольник, квадрат, круг). Малыш может не просто играть, но и решать задачки, чтобы поместить фигурку в нужное отверстие и ниши. Разнообразят игру дополнительные элементы: откидной трап и распашные дверцы на палубе ковчега.

Отзывы о товаре Игровой набор "Ковчег" в коробке 40374




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Развивающая игрушка
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающая игрушка «Ковчег» от фабрики «Полесье» научит ребёнка различать фигуры, поможет развить моторику рук и внимание. В комплект входят 4 фигурки животных и фигурка человека. Игрушка имеет яркий дизайн, который способствует знакомству ребёнка с цветом. На крыше ковчега предусмотрены ниши для фигурок с разным основанием, сбоку – отверстия-пазлы (пятиугольник, квадрат, круг). Малыш может не просто играть, но и решать задачки, чтобы поместить фигурку в нужное отверстие и ниши. Разнообразят игру дополнительные элементы: откидной трап и распашные дверцы на палубе ковчега.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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