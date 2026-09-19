Каталка "Машинка" Стеллар 01369
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Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%1 040 руб. 1 411 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393554
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 1 года
Высота, см
17
Звуковые эффекты
нет
Материал
полипропилен
Световые эффекты
нет
Упаковка
сетка
Ширина, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х17х14
Вес, г.
420
Описание товара Каталка "Машинка" Стеллар 01369
Каталка «Машинка» будет особенно интересна тем, что все малыши от природы исследователи и их привлекают всевозможные технические средства. Им нравится катать машинку и наблюдать как во время движения в ее кабине прыгают и шуршат шарики. Во время этой незамысловатой игры совершенствуются движения малыша, ребенок учится рассчитывать свои силы при взаимодействии с другим предметом, закладывается основы для игровой деятельности.
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Бренд
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 1 года
Высота, см
17
Звуковые эффекты
нет
Материал
полипропилен
Световые эффекты
нет
Упаковка
сетка
Ширина, см
14
Страна производитель
Китай
Каталка «Машинка» будет особенно интересна тем, что все малыши от природы исследователи и их привлекают всевозможные технические средства. Им нравится катать машинку и наблюдать как во время движения в ее кабине прыгают и шуршат шарики. Во время этой незамысловатой игры совершенствуются движения малыша, ребенок учится рассчитывать свои силы при взаимодействии с другим предметом, закладывается основы для игровой деятельности.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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