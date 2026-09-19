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Каталка "Машинка" Стеллар 01369 купить с доставкой в Москве
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Каталка "Машинка" Стеллар 01369

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Каталка &quot;Машинка&quot; Стеллар 01369 - фото 1
Каталка &quot;Машинка&quot; Стеллар 01369 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
  • Каталка &quot;Машинка&quot; Стеллар 01369 - фото 1
  • Каталка &quot;Машинка&quot; Стеллар 01369 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
1 040 руб.  1 411 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393554
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 1 года
Высота, см
17
Звуковые эффекты
нет
Материал
полипропилен
Световые эффекты
нет
Упаковка
сетка
Ширина, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х17х14
Вес, г.
420

Описание товара Каталка "Машинка" Стеллар 01369

Каталка «Машинка» будет особенно интересна тем, что все малыши от природы исследователи и их привлекают всевозможные технические средства. Им нравится катать машинку и наблюдать как во время движения в ее кабине прыгают и шуршат шарики. Во время этой незамысловатой игры совершенствуются движения малыша, ребенок учится рассчитывать свои силы при взаимодействии с другим предметом, закладывается основы для игровой деятельности.

Отзывы о товаре Каталка "Машинка" Стеллар 01369




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Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 1 года
Высота, см
17
Звуковые эффекты
нет
Материал
полипропилен
Световые эффекты
нет
Упаковка
сетка
Ширина, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Каталка «Машинка» будет особенно интересна тем, что все малыши от природы исследователи и их привлекают всевозможные технические средства. Им нравится катать машинку и наблюдать как во время движения в ее кабине прыгают и шуршат шарики. Во время этой незамысловатой игры совершенствуются движения малыша, ребенок учится рассчитывать свои силы при взаимодействии с другим предметом, закладывается основы для игровой деятельности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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