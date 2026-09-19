Каталка "Уточка" Стеллар 01357
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Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
499 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393552
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 1 года
Высота, см
25
Звуковые эффекты
да
Материал
полипропилен
Световые эффекты
нет
Упаковка
сетка
Ширина, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х19
Вес, г.
280
Описание товара Каталка "Уточка" Стеллар 01357
Каталка «Уточка» будет особенно интересна детям, т.к. все малыши очень отзывчивы к образам животных. Им нравится «оживлять» уточку, катая ее по площадке или дома. Уточка во время движения крякает, хлопает крылышками и забавно шлепает ластами, переваливаясь как настоящая. Во время этой незамысловатой игры совершенствуются движения малыша, ребенок учится рассчитывать свои силы при взаимодействии с другим предметом, закладывается основы для игровой деятельности. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 1 года
Высота, см
25
Звуковые эффекты
да
Материал
полипропилен
Световые эффекты
нет
Упаковка
сетка
Ширина, см
19
Страна производитель
Китай
Каталка «Уточка» будет особенно интересна детям, т.к. все малыши очень отзывчивы к образам животных. Им нравится «оживлять» уточку, катая ее по площадке или дома. Уточка во время движения крякает, хлопает крылышками и забавно шлепает ластами, переваливаясь как настоящая. Во время этой незамысловатой игры совершенствуются движения малыша, ребенок учится рассчитывать свои силы при взаимодействии с другим предметом, закладывается основы для игровой деятельности. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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