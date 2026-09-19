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Каталка "Улиточка" Стеллар 01934 купить с доставкой в Москве
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Каталка "Улиточка" Стеллар 01934

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Каталка &quot;Улиточка&quot; Стеллар 01934 - фото 1
Каталка &quot;Улиточка&quot; Стеллар 01934 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
  • Каталка &quot;Улиточка&quot; Стеллар 01934 - фото 1
  • Каталка &quot;Улиточка&quot; Стеллар 01934 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
970 руб.  1 445 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393550
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игрушки-каталки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х15
Вес, г.
500

Описание товара Каталка "Улиточка" Стеллар 01934

Каталка «Улиточка» станет любимым другом вашего малыша, неизменно сопровождая и развлекая его на всех прогулках. У игрушки очень удобная ручка-толкатель, держась за которую ребенок сможет еще смелее ходить, уверенно держать равновесие. Во время движения у каталки вращается прозрачный домик-шар, в котором скачут разноцветные шарики, три больших и один маленький — мигающий разноцветными огоньками. Они весело прыгают и стучат, вызывая настоящий восторг у маленького непоседы. Особое внимание ребенка привлекут движущиеся рожки на голове «Улиточки», а разноцветные колесики каталки помогут малышу научиться различать цвета. Игрушка выполнена из прочного и безопасного пластика, легко моется и удобна в хранении.

Отзывы о товаре Каталка "Улиточка" Стеллар 01934




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Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игрушки-каталки
Страна производитель
Китай
Описание
Каталка «Улиточка» станет любимым другом вашего малыша, неизменно сопровождая и развлекая его на всех прогулках. У игрушки очень удобная ручка-толкатель, держась за которую ребенок сможет еще смелее ходить, уверенно держать равновесие. Во время движения у каталки вращается прозрачный домик-шар, в котором скачут разноцветные шарики, три больших и один маленький — мигающий разноцветными огоньками. Они весело прыгают и стучат, вызывая настоящий восторг у маленького непоседы. Особое внимание ребенка привлекут движущиеся рожки на голове «Улиточки», а разноцветные колесики каталки помогут малышу научиться различать цвета. Игрушка выполнена из прочного и безопасного пластика, легко моется и удобна в хранении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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