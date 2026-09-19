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Стучалка"Гусеничка" Стеллар 01922 купить с доставкой в Москве
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Стучалка"Гусеничка" Стеллар 01922

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Стучалка&quot;Гусеничка&quot; Стеллар 01922 - фото 1
Стучалка&quot;Гусеничка&quot; Стеллар 01922 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Стучалка&quot;Гусеничка&quot; Стеллар 01922 - фото 1
  • Стучалка&quot;Гусеничка&quot; Стеллар 01922 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
820 руб.  1 496 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393539
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
гусеничка, молоточек, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
полипропилен
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х16
Вес, г.
450

Описание товара Стучалка"Гусеничка" Стеллар 01922

Стучалка «Гусеничка» - яркая забава, на радость маме и ребенку. Малыши обожают чем-то по чему-нибудь стучать, и «Гусеничка» будет как нельзя кстати. Когда стучишь кувалдочкой по листику (кнопке), раздается смешной звук, внутри игрушки прыгают разноцветные шарики. Нос и рожки гусенички мягкие, гибкие. Это дополнительно увлечет малыша. Маме остается только получать удовольствие от совместной игры с ребенком или заняться другими делами, пока малыш будет занят важным для себя делом – стучать. По словам психологов, так ребенок освобождает накопившуюся энергию, и она направляется в позитивное русло. Малыш успокаивается. Играя, он учится различать цвета, понимать и наблюдать причинноследственные связи: ударил кувалдочкой – посыпались яркие шарики. Это стимулирует его совершать новые действия.

Отзывы о товаре Стучалка"Гусеничка" Стеллар 01922




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Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
гусеничка, молоточек, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
полипропилен
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Стучалка «Гусеничка» - яркая забава, на радость маме и ребенку. Малыши обожают чем-то по чему-нибудь стучать, и «Гусеничка» будет как нельзя кстати. Когда стучишь кувалдочкой по листику (кнопке), раздается смешной звук, внутри игрушки прыгают разноцветные шарики. Нос и рожки гусенички мягкие, гибкие. Это дополнительно увлечет малыша. Маме остается только получать удовольствие от совместной игры с ребенком или заняться другими делами, пока малыш будет занят важным для себя делом – стучать. По словам психологов, так ребенок освобождает накопившуюся энергию, и она направляется в позитивное русло. Малыш успокаивается. Играя, он учится различать цвета, понимать и наблюдать причинноследственные связи: ударил кувалдочкой – посыпались яркие шарики. Это стимулирует его совершать новые действия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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