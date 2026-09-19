Набор Цифры на магните(37шт)в ящике VIGA VG50325
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%820 руб. 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393526
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
37 элементов, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
292
Описание товара Набор Цифры на магните(37шт)в ящике VIGA VG50325
Набор магнитов Viga Цифры включает 37 разноцветных деревянных элементов на магнитах. Это арабские цифры и символы простых математических операций. Такой комплект поможет обучить малышей основам арифметики: даст представление о числах и вычислениях. Для удобства хранения набора предусмотрен деревянный ящик с прозрачной акриловой крышкой.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
37 элементов, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Набор магнитов Viga Цифры включает 37 разноцветных деревянных элементов на магнитах. Это арабские цифры и символы простых математических операций. Такой комплект поможет обучить малышей основам арифметики: даст представление о числах и вычислениях. Для удобства хранения набора предусмотрен деревянный ящик с прозрачной акриловой крышкой.
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