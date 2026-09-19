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Сортер-каталка "Машинка" VIGA 44041 купить с доставкой в Москве
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Сортер-каталка "Машинка" VIGA 44041

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Сортер-каталка &quot;Машинка&quot; VIGA 44041
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 460 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393522
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игрушки-каталки
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х14
Вес, г.
608

Описание товара Сортер-каталка "Машинка" VIGA 44041

Отличная игрушка для развития мелкой моторики и координации рук малыша. Развивает память, внимание, начальные навыки счета.

Отзывы о товаре Сортер-каталка "Машинка" VIGA 44041




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игрушки-каталки
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Отличная игрушка для развития мелкой моторики и координации рук малыша. Развивает память, внимание, начальные навыки счета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сортер-каталка "Машинка" VIGA 44041 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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