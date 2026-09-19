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Счеты в коробке 310*240*140мм VIGA VG59718 купить с доставкой в Москве
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Счеты в коробке 310*240*140мм VIGA VG59718

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Счеты в коробке 310*240*140мм VIGA VG59718
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 460 руб.  2 346 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393518
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х15
Вес, г.
833

Описание товара Счеты в коробке 310*240*140мм VIGA VG59718

Детские счеты - игровое пособие для знакомства с числами, наглядного изучения математики, помощник в изучении и нахождении крупных чисел. Ребенок видит механизм превращения одних чисел в другие, развивает мышление и логику. Работа со счетами благотворно влияет на мелкую моторику, необходимость передвигать костяшки делает пальцы ловкими и чувствительными. Познавайте точные науки без проблем с детскими счетами!

Отзывы о товаре Счеты в коробке 310*240*140мм VIGA VG59718




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Детские счеты - игровое пособие для знакомства с числами, наглядного изучения математики, помощник в изучении и нахождении крупных чисел. Ребенок видит механизм превращения одних чисел в другие, развивает мышление и логику. Работа со счетами благотворно влияет на мелкую моторику, необходимость передвигать костяшки делает пальцы ловкими и чувствительными. Познавайте точные науки без проблем с детскими счетами!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Счеты в коробке 310*240*140мм VIGA VG59718 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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