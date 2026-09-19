Блочный пазл "Бабочка"(дерево) 215*195*35мм VIGA VG59924
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%1 580 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393517
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х4
Вес, г.
625
Описание товара Блочный пазл "Бабочка"(дерево) 215*195*35мм VIGA VG59924
Этот забавный деревянный пазл легко собрать благодаря небольшому количеству деревянных деталей, которые идеально подходят для маленьких ручек. Игрушка отлично подходит для знакомства с цветами, формами предметов и помогает развить логику, координацию движений и мелкую моторику рук. Так же пазл способствует общему интелектуальному развтию ребенка.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Этот забавный деревянный пазл легко собрать благодаря небольшому количеству деревянных деталей, которые идеально подходят для маленьких ручек. Игрушка отлично подходит для знакомства с цветами, формами предметов и помогает развить логику, координацию движений и мелкую моторику рук. Так же пазл способствует общему интелектуальному развтию ребенка.
Блочный пазл "Бабочка"(дерево) 215*195*35мм VIGA VG59924 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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