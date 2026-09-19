Top.Mail.Ru
Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000) - фото 1
Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000) - фото 2
Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Canon imageRUNNER 2625i; Canon imageRUNNER 2630i; Canon imageRUNNER 2645i
  • Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000) - фото 1
  • Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000) - фото 2
  • Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 010 руб. 
Начислим 593 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 392818
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000)
37 010 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Canon imageRUNNER 2625i; Canon imageRUNNER 2630i; Canon imageRUNNER 2645i
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, кг.
3.21

Описание товара Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000)

Фотобарабан Canon C-EXV59 3761C002AA 000 ресурсом до 171000 страниц черного цвета.Фотобарабан подойдет для следующих моделей аппаратов: Canon imageRUNNER 2625i; Canon imageRUNNER 2630i; Canon imageRUNNER 2645i.

Отзывы о товаре Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Canon imageRUNNER 2625i; Canon imageRUNNER 2630i; Canon imageRUNNER 2645i
Описание
Фотобарабан Canon C-EXV59 3761C002AA 000 ресурсом до 171000 страниц черного цвета.Фотобарабан подойдет для следующих моделей аппаратов: Canon imageRUNNER 2625i; Canon imageRUNNER 2630i; Canon imageRUNNER 2645i.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 37010 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...