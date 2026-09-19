Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Canon imageRUNNER 2625i; Canon imageRUNNER 2630i; Canon imageRUNNER 2645i
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 010 руб.
В наличии
Код товара: 392818
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
37 010 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Canon imageRUNNER 2625i; Canon imageRUNNER 2630i; Canon imageRUNNER 2645i
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, кг.
3.21
Описание товара Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000)
Фотобарабан Canon C-EXV59 3761C002AA 000 ресурсом до 171000 страниц черного цвета.Фотобарабан подойдет для следующих моделей аппаратов: Canon imageRUNNER 2625i; Canon imageRUNNER 2630i; Canon imageRUNNER 2645i.
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Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Canon imageRUNNER 2625i; Canon imageRUNNER 2630i; Canon imageRUNNER 2645i
Фотобарабан Canon C-EXV59 3761C002AA 000 ресурсом до 171000 страниц черного цвета.Фотобарабан подойдет для следующих моделей аппаратов: Canon imageRUNNER 2625i; Canon imageRUNNER 2630i; Canon imageRUNNER 2645i.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 37010 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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