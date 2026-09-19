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Фотобарабан Lexmark 56F0ZA0/56F0Z00/56F0Z0E купить с доставкой в Москве
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Фотобарабан Lexmark 56F0ZA0/56F0Z00/56F0Z0E

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Фотобарабан Lexmark 56F0ZA0/56F0Z00/56F0Z0E
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Lexmark
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
B2442dw, MB2442adwe, MX521de, MS421dw, B2546dn, MS521dn, MX521ade, B2650dn, MX622, MX522, B2546, MS321, B2338
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392374
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Характеристики

Бренд
Lexmark
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Lexmark
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
B2442dw, MB2442adwe, MX521de, MS421dw, B2546dn, MS521dn, MX521ade, B2650dn, MX622, MX522, B2546, MS321, B2338
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х14
Вес, кг.
2.2

Описание товара Фотобарабан Lexmark 56F0ZA0/56F0Z00/56F0Z0E

Всегда наивысшее качество изображения. Надежная работа системы в течение долгого срока. Высокая экологичность. Инновационная система печати с равномерным распределением тонера. Блок формирования изображения лучше всего работает с тонером Unison. Являясь важной характеристикой эффективности системы печати Lexmark, уникальный состав тонера Unison всегда обеспечивает наивысшее качество изображения, гарантирует надежную работу системы в течение долгого срока и способствует высоким показателям экологичности. Все эти качества идеально сочетаются в инновационной системе печати с равномерным распределением тонера. Заботиться о состоянии окружающей среды еще никогда не было так просто. Позвольте нам побеспокоиться об утилизации расходных материалов Lexmark. Это просто, эффективно и всегда бесплатно.

Отзывы о товаре Фотобарабан Lexmark 56F0ZA0/56F0Z00/56F0Z0E




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Характеристики
Бренд
Lexmark
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Lexmark
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
B2442dw, MB2442adwe, MX521de, MS421dw, B2546dn, MS521dn, MX521ade, B2650dn, MX622, MX522, B2546, MS321, B2338
Страна производитель
Китай
Описание
Всегда наивысшее качество изображения. Надежная работа системы в течение долгого срока. Высокая экологичность. Инновационная система печати с равномерным распределением тонера. Блок формирования изображения лучше всего работает с тонером Unison. Являясь важной характеристикой эффективности системы печати Lexmark, уникальный состав тонера Unison всегда обеспечивает наивысшее качество изображения, гарантирует надежную работу системы в течение долгого срока и способствует высоким показателям экологичности. Все эти качества идеально сочетаются в инновационной системе печати с равномерным распределением тонера. Заботиться о состоянии окружающей среды еще никогда не было так просто. Позвольте нам побеспокоиться об утилизации расходных материалов Lexmark. Это просто, эффективно и всегда бесплатно.
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Фотобарабан Lexmark 56F0ZA0/56F0Z00/56F0Z0E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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