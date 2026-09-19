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Блок фотобарабана Konica-Minolta bizhub C224/C284/C364/C454/C554/C224e/C284e/C364e/C454e/C554e купить с доставкой в Москве
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Блок фотобарабана Konica-Minolta bizhub C224/C284/C364/C454/C554/C224e/C284e/C364e/C454e/C554e

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Блок фотобарабана Konica-Minolta bizhub C224/C284/C364/C454/C554/C224e/C284e/C364e/C454e/C554e
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C224, C284, C364, C454, C554, C224e, C284e, C364e, C454e, C554e
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 700 руб. 
Начислим 236 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 392322
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок фотобарабана Konica-Minolta bizhub C224/C284/C364/C454/C554/C224e/C284e/C364e/C454e/C554e
14 700 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C224, C284, C364, C454, C554, C224e, C284e, C364e, C454e, C554e
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х14х11
Вес, г.
986

Описание товара Блок фотобарабана Konica-Minolta bizhub C224/C284/C364/C454/C554/C224e/C284e/C364e/C454e/C554e

Можно сказать, что коммерческие и корпоративные центры печати, профессиональные типографии и системы струйной печати прошли длинный путь, особенно если речь идет о цифровых системах для печати небольшими партиями и публикации динамических данных. Konica Minolta предлагает самые современные решения для печати. Вы можете подбирать печатные системы, услуги и вспомогательные материалы в соответствии с потребностями вашего бизнеса. В области профессиональной струйной печати мы поставляем широкий ассортимент промышленной продукции, в том числе головки для струйной печати, текстильные струйные принтеры и установки для струйной печати этикеток.

Отзывы о товаре Блок фотобарабана Konica-Minolta bizhub C224/C284/C364/C454/C554/C224e/C284e/C364e/C454e/C554e




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Характеристики
Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C224, C284, C364, C454, C554, C224e, C284e, C364e, C454e, C554e
Страна производитель
Китай
Описание
Можно сказать, что коммерческие и корпоративные центры печати, профессиональные типографии и системы струйной печати прошли длинный путь, особенно если речь идет о цифровых системах для печати небольшими партиями и публикации динамических данных. Konica Minolta предлагает самые современные решения для печати. Вы можете подбирать печатные системы, услуги и вспомогательные материалы в соответствии с потребностями вашего бизнеса. В области профессиональной струйной печати мы поставляем широкий ассортимент промышленной продукции, в том числе головки для струйной печати, текстильные струйные принтеры и установки для струйной печати этикеток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок фотобарабана Konica-Minolta bizhub C224/C284/C364/C454/C554/C224e/C284e/C364e/C454e/C554e - стоимость товара 14700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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