Блок фотобарабана Konica-Minolta bizhub C224/C284/C364/C454/C554/C224e/C284e/C364e/C454e/C554e
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C224, C284, C364, C454, C554, C224e, C284e, C364e, C454e, C554e
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 700 руб.
В наличии
Код товара: 392322
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Загружаем...
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14 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C224, C284, C364, C454, C554, C224e, C284e, C364e, C454e, C554e
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х14х11
Вес, г.
986
Описание товара Блок фотобарабана Konica-Minolta bizhub C224/C284/C364/C454/C554/C224e/C284e/C364e/C454e/C554e
Можно сказать, что коммерческие и корпоративные центры печати, профессиональные типографии и системы струйной печати прошли длинный путь, особенно если речь идет о цифровых системах для печати небольшими партиями и публикации динамических данных. Konica Minolta предлагает самые современные решения для печати. Вы можете подбирать печатные системы, услуги и вспомогательные материалы в соответствии с потребностями вашего бизнеса. В области профессиональной струйной печати мы поставляем широкий ассортимент промышленной продукции, в том числе головки для струйной печати, текстильные струйные принтеры и установки для струйной печати этикеток.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C224, C284, C364, C454, C554, C224e, C284e, C364e, C454e, C554e
Страна производитель
Китай
Можно сказать, что коммерческие и корпоративные центры печати, профессиональные типографии и системы струйной печати прошли длинный путь, особенно если речь идет о цифровых системах для печати небольшими партиями и публикации динамических данных. Konica Minolta предлагает самые современные решения для печати. Вы можете подбирать печатные системы, услуги и вспомогательные материалы в соответствии с потребностями вашего бизнеса. В области профессиональной струйной печати мы поставляем широкий ассортимент промышленной продукции, в том числе головки для струйной печати, текстильные струйные принтеры и установки для струйной печати этикеток.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Блок фотобарабана Konica-Minolta bizhub C224/C284/C364/C454/C554/C224e/C284e/C364e/C454e/C554e - стоимость товара 14700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок фотобарабана Konica-Minolta bizhub C224/C284/C364/C454/C554/C224e/C284e/C364e/C454e/C554e