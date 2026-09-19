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Набор "Бытовая техника для кухни" VIGA 44018 купить с доставкой в Москве
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Набор "Бытовая техника для кухни" VIGA 44018

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Набор &quot;Бытовая техника для кухни&quot; VIGA 44018
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 360 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392150
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х10
Вес, г.
446

Описание товара Набор "Бытовая техника для кухни" VIGA 44018

При помощи этой игрушечной кофемашины ребенок может поиграть в бариста. В комплекте: кофемашина, чашка, ложка, 2 капсулы с кофе, пакет сливок. Сбоку рукоятка в виде головы белого медведя. Это отличная эко игрушка для ребенка в период подражания взрослым. Поможет в формировании интеллекта, личности, освоении социальной жизни через имитацию, которая также выполняет познавательную и коммуникативную функции. Набор из дерева выполнен в цветах спокойных оттенков. Для изготовления использована качественная древесина и безопасные красители. Все края и детали тщательно отшлифованы. Набор соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys. Набор для детей от 3 лет. Развитие: мышление, воображение, зрительно-моторная координация, эмоциональное благополучие, социальные и коммуникативные навыки. Подходит для ролевых игр в группе. Набор рекомендован для дома и детского сада.

Отзывы о товаре Набор "Бытовая техника для кухни" VIGA 44018




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
При помощи этой игрушечной кофемашины ребенок может поиграть в бариста. В комплекте: кофемашина, чашка, ложка, 2 капсулы с кофе, пакет сливок. Сбоку рукоятка в виде головы белого медведя. Это отличная эко игрушка для ребенка в период подражания взрослым. Поможет в формировании интеллекта, личности, освоении социальной жизни через имитацию, которая также выполняет познавательную и коммуникативную функции. Набор из дерева выполнен в цветах спокойных оттенков. Для изготовления использована качественная древесина и безопасные красители. Все края и детали тщательно отшлифованы. Набор соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys. Набор для детей от 3 лет. Развитие: мышление, воображение, зрительно-моторная координация, эмоциональное благополучие, социальные и коммуникативные навыки. Подходит для ролевых игр в группе. Набор рекомендован для дома и детского сада.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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