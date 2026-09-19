Набор "Бытовая техника для кухни" VIGA 44018
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Характеристики
Описание товара Набор "Бытовая техника для кухни" VIGA 44018
При помощи этой игрушечной кофемашины ребенок может поиграть в бариста. В комплекте: кофемашина, чашка, ложка, 2 капсулы с кофе, пакет сливок. Сбоку рукоятка в виде головы белого медведя. Это отличная эко игрушка для ребенка в период подражания взрослым. Поможет в формировании интеллекта, личности, освоении социальной жизни через имитацию, которая также выполняет познавательную и коммуникативную функции. Набор из дерева выполнен в цветах спокойных оттенков. Для изготовления использована качественная древесина и безопасные красители. Все края и детали тщательно отшлифованы. Набор соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys. Набор для детей от 3 лет. Развитие: мышление, воображение, зрительно-моторная координация, эмоциональное благополучие, социальные и коммуникативные навыки. Подходит для ролевых игр в группе. Набор рекомендован для дома и детского сада.
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