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Шнуровка "Ферма"(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59548 купить с доставкой в Москве
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Шнуровка "Ферма"(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59548

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Шнуровка &quot;Ферма&quot;(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59548 - фото 1
Шнуровка &quot;Ферма&quot;(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59548 - фото 2
Шнуровка &quot;Ферма&quot;(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59548 - фото 3
Шнуровка &quot;Ферма&quot;(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59548 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
  • Шнуровка &quot;Ферма&quot;(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59548 - фото 1
  • Шнуровка &quot;Ферма&quot;(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59548 - фото 2
  • Шнуровка &quot;Ферма&quot;(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59548 - фото 3
  • Шнуровка &quot;Ферма&quot;(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59548 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
920 руб.  2 091 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392123
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х5
Вес, г.
396

Описание товара Шнуровка "Ферма"(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59548

Нанизывая фигурки на шнур в произвольном порядке ребенок развивает мелкую моторику рук и координацию рук и глаз, а получившаяся в результате забавная гирлянда станет для него веселой игрушкой. Игра развивает воображение и фантазию, внимание, мелкую моторику рук, повышает интеллект ребенка и дарит ему массу положительных эмоций.

Отзывы о товаре Шнуровка "Ферма"(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59548




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Нанизывая фигурки на шнур в произвольном порядке ребенок развивает мелкую моторику рук и координацию рук и глаз, а получившаяся в результате забавная гирлянда станет для него веселой игрушкой. Игра развивает воображение и фантазию, внимание, мелкую моторику рук, повышает интеллект ребенка и дарит ему массу положительных эмоций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шнуровка "Ферма"(12 фигурок,шнурок)в коробке VIGA VG59548 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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