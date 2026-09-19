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Пазл "Петушок"9 деталей в коробке VIGA VG50113 купить с доставкой в Москве
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Пазл "Петушок"9 деталей в коробке VIGA VG50113

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Пазл &quot;Петушок&quot;9 деталей в коробке VIGA VG50113 - фото 1
Пазл &quot;Петушок&quot;9 деталей в коробке VIGA VG50113 - фото 2
Пазл &quot;Петушок&quot;9 деталей в коробке VIGA VG50113 - фото 3
Пазл &quot;Петушок&quot;9 деталей в коробке VIGA VG50113 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
  • Пазл &quot;Петушок&quot;9 деталей в коробке VIGA VG50113 - фото 1
  • Пазл &quot;Петушок&quot;9 деталей в коробке VIGA VG50113 - фото 2
  • Пазл &quot;Петушок&quot;9 деталей в коробке VIGA VG50113 - фото 3
  • Пазл &quot;Петушок&quot;9 деталей в коробке VIGA VG50113 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
820 руб.  1 496 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392092
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Размеры в упаковке, см
25х24х3
Вес, г.
389

Описание товара Пазл "Петушок"9 деталей в коробке VIGA VG50113

Чудесный деревянный пазл-головоломка Петушок станет отличным подарком для малыша. пазл состоит из многоуровневый деревянной рамки и 4 картинки-пазла с изображениями как растет петушок: с начала яичко, потом маленький цыпленок, следом уже взрослый цыпленок и уже большой петушок. С помощью этого пазла малыш сможет узнать как растет петушок, а также развить мелкую моторику, воображение, восприятие формы и цвета.

Отзывы о товаре Пазл "Петушок"9 деталей в коробке VIGA VG50113




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Описание
Чудесный деревянный пазл-головоломка Петушок станет отличным подарком для малыша. пазл состоит из многоуровневый деревянной рамки и 4 картинки-пазла с изображениями как растет петушок: с начала яичко, потом маленький цыпленок, следом уже взрослый цыпленок и уже большой петушок. С помощью этого пазла малыш сможет узнать как растет петушок, а также развить мелкую моторику, воображение, восприятие формы и цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пазл "Петушок"9 деталей в коробке VIGA VG50113 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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