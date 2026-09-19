Набор Красавица в чемодане VIGA 50531
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%1 290 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392073
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
расческа, зеркало, духи, лак для ногтей, помада, пудра, крем, тени для глаз, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х7
Вес, г.
375
Описание товара Набор Красавица в чемодане VIGA 50531
Набор для макияжа содержит все необходимые предметы для маленькой красавицы: расческу, зеркало, духи, лак для ногтей, помаду, пудру, крем, тени для глаз. Все аксессуары выполнены из высококачественной древесины и упакованы в удобный картонный чемоданчик.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
расческа, зеркало, духи, лак для ногтей, помада, пудра, крем, тени для глаз, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Набор для макияжа содержит все необходимые предметы для маленькой красавицы: расческу, зеркало, духи, лак для ногтей, помаду, пудру, крем, тени для глаз. Все аксессуары выполнены из высококачественной древесины и упакованы в удобный картонный чемоданчик.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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