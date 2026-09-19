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Набор Красавица в чемодане VIGA 50531 купить с доставкой в Москве
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Набор Красавица в чемодане VIGA 50531

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Набор Красавица в чемодане VIGA 50531 - фото 1
Набор Красавица в чемодане VIGA 50531 - фото 2
Набор Красавица в чемодане VIGA 50531 - фото 3
Набор Красавица в чемодане VIGA 50531 - фото 4
Набор Красавица в чемодане VIGA 50531 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор Красавица в чемодане VIGA 50531 - фото 1
  • Набор Красавица в чемодане VIGA 50531 - фото 2
  • Набор Красавица в чемодане VIGA 50531 - фото 3
  • Набор Красавица в чемодане VIGA 50531 - фото 4
  • Набор Красавица в чемодане VIGA 50531 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 290 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392073
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
расческа, зеркало, духи, лак для ногтей, помада, пудра, крем, тени для глаз, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х7
Вес, г.
375

Описание товара Набор Красавица в чемодане VIGA 50531

Набор для макияжа содержит все необходимые предметы для маленькой красавицы: расческу, зеркало, духи, лак для ногтей, помаду, пудру, крем, тени для глаз. Все аксессуары выполнены из высококачественной древесины и упакованы в удобный картонный чемоданчик.

Отзывы о товаре Набор Красавица в чемодане VIGA 50531




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
расческа, зеркало, духи, лак для ногтей, помада, пудра, крем, тени для глаз, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Набор для макияжа содержит все необходимые предметы для маленькой красавицы: расческу, зеркало, духи, лак для ногтей, помаду, пудру, крем, тени для глаз. Все аксессуары выполнены из высококачественной древесины и упакованы в удобный картонный чемоданчик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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