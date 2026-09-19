Набор доктор в чемодане VIGA 50530
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%1 240 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392071
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
11 предметов, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х6
Вес, г.
375
Описание товара Набор доктор в чемодане VIGA 50530
Игровой набор Viga Чемоданчик доктора станет замечательной игрой для любознательного малыша. В набор входит все, что может понадобиться юному доктору. Деревянные инструменты упакованы в удобный чемоданчик.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
11 предметов, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Игровой набор Viga Чемоданчик доктора станет замечательной игрой для любознательного малыша. В набор входит все, что может понадобиться юному доктору. Деревянные инструменты упакованы в удобный чемоданчик.
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