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Набор доктор в чемодане VIGA 50530 купить с доставкой в Москве
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Набор доктор в чемодане VIGA 50530

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Набор доктор в чемодане VIGA 50530 - фото 1
Набор доктор в чемодане VIGA 50530 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор доктор в чемодане VIGA 50530 - фото 1
  • Набор доктор в чемодане VIGA 50530 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 240 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392071
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
11 предметов, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х6
Вес, г.
375

Описание товара Набор доктор в чемодане VIGA 50530

Игровой набор Viga Чемоданчик доктора станет замечательной игрой для любознательного малыша. В набор входит все, что может понадобиться юному доктору. Деревянные инструменты упакованы в удобный чемоданчик.

Отзывы о товаре Набор доктор в чемодане VIGA 50530




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
11 предметов, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор Viga Чемоданчик доктора станет замечательной игрой для любознательного малыша. В набор входит все, что может понадобиться юному доктору. Деревянные инструменты упакованы в удобный чемоданчик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор доктор в чемодане VIGA 50530 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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