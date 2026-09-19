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Характеристики
Тип товара
Музыкальные игрушки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 710 руб.
2 703
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392064
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Описание товара Ксилофон-каталка Крокодил в коробке VIGA VG50342
Ксилофон Крокодил дерево - замечательная игрушка от Viga Toys объединила в себе ксилофон и все преимущества игрушки-каталки, благодаря чему обеспечит вашему малышу всестороннее развитие во время игры. После активной прогулки с крокодилом кроху сможет развлечь занятие музыкой на ксилофоне. Ксилофон в верхней части игрушки состоит из восьми металлических клавиш, окрашенных в разные цвета. Для игры на нем ребенок использует деревянный молоточек, для хранения которого отлично подойдет просвет в нижней части каталки. Ксилофон Крокодил выполнена из натурального дерева высокого качества и превосходно обработана. Все цветные элементы изделия покрыты безвредной для малыша краской.
Ксилофон Крокодил дерево - замечательная игрушка от Viga Toys объединила в себе ксилофон и все преимущества игрушки-каталки, благодаря чему обеспечит вашему малышу всестороннее развитие во время игры. После активной прогулки с крокодилом кроху сможет развлечь занятие музыкой на ксилофоне. Ксилофон в верхней части игрушки состоит из восьми металлических клавиш, окрашенных в разные цвета. Для игры на нем ребенок использует деревянный молоточек, для хранения которого отлично подойдет просвет в нижней части каталки. Ксилофон Крокодил выполнена из натурального дерева высокого качества и превосходно обработана. Все цветные элементы изделия покрыты безвредной для малыша краской.
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