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Лабиринт в коробке VIGA VG59664 купить с доставкой в Москве
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Лабиринт в коробке VIGA VG59664

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Лабиринт в коробке VIGA VG59664 - фото 1
Лабиринт в коробке VIGA VG59664 - фото 2
Лабиринт в коробке VIGA VG59664 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
  • Лабиринт в коробке VIGA VG59664 - фото 1
  • Лабиринт в коробке VIGA VG59664 - фото 2
  • Лабиринт в коробке VIGA VG59664 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392042
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровая панель, игровые элементы, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х16
Вес, г.
833

Описание товара Лабиринт в коробке VIGA VG59664

Развивающий модуль-лабиринт от известного производителя Viga сделан из дерева самого высокого качества. Этот модуль непременно заинтересует вашего малыша, который с удовольствием будет играть, развивая логическое мышление и моторику рук.

Отзывы о товаре Лабиринт в коробке VIGA VG59664




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровая панель, игровые элементы, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающий модуль-лабиринт от известного производителя Viga сделан из дерева самого высокого качества. Этот модуль непременно заинтересует вашего малыша, который с удовольствием будет играть, развивая логическое мышление и моторику рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лабиринт в коробке VIGA VG59664 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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