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Каталка на веревочке "Щенок"в коробке VIGA 51614 купить с доставкой в Москве
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Каталка на веревочке "Щенок"в коробке VIGA 51614

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Каталка на веревочке &quot;Щенок&quot;в коробке VIGA 51614
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 290 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392027
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 18 месяцев
Высота, см
18
Звуковые эффекты
нет
Материал
дерево
Световые эффекты
нет
Упаковка
картонная коробка
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х8
Вес, г.
400

Описание товара Каталка на веревочке "Щенок"в коробке VIGA 51614

Детская деревянная игрушка-каталка Собачка на веревочке. Качает хвостом при движении.

Отзывы о товаре Каталка на веревочке "Щенок"в коробке VIGA 51614




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 18 месяцев
Высота, см
18
Звуковые эффекты
нет
Материал
дерево
Световые эффекты
нет
Упаковка
картонная коробка
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Детская деревянная игрушка-каталка Собачка на веревочке. Качает хвостом при движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Каталка на веревочке "Щенок"в коробке VIGA 51614 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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