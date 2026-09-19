Набор Домик в коробке VIGA 56254A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%5 520 руб. 9 996 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392009
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
домик, аксессуары, 2 куклы, упаковка
Материал
дерево, текстиль
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х43х10
Вес, кг.
3
Описание товара Набор Домик в коробке VIGA 56254A
Теперь у кукол вашей дочурки появится настоящий дом, который сделан из благородного и экологически чистого материала -дерева. Домик сделан в классическом стиле, все детали расписаны вручную. Домик оборудован ванной комнатой, спальней, кухней, гостиной и столовой. Все окна и двери открываются и закрываются.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
домик, аксессуары, 2 куклы, упаковка
Материал
дерево, текстиль
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Теперь у кукол вашей дочурки появится настоящий дом, который сделан из благородного и экологически чистого материала -дерева. Домик сделан в классическом стиле, все детали расписаны вручную. Домик оборудован ванной комнатой, спальней, кухней, гостиной и столовой. Все окна и двери открываются и закрываются.
Набор Домик в коробке VIGA 56254A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор Домик в коробке VIGA 56254A