Конструктор "Геометрические фигуры" VIGA 44010
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Характеристики
Описание товара Конструктор "Геометрические фигуры" VIGA 44010
Дети соберут свой первый домик, замок, робота или ракету с кубиками от Viga Toys. Этот набор состоит из 60 деревянных блоков разных форм толщиной 2, 5 см. Комплект изготовлен в спокойных цветах с милыми рисунками. Набор кубиков будет интересен детям преддошкольного возраста от 2 лет.Кубики из серии PolarB идеально подходят для развития воображения, зрительно-моторной координации, изобретательности, мышления, любознательности. Играя с развивающими кубиками из дерева, ребенок научится строить, воспринимать пространство, различать цвета, творчески себя проявлять, повысит эмоциональное благополучие. Набор подходит для обучения и полезных игр в рамках методики Никитиных и реджио-педагогики.Кубики Viga Toys серии PolarB Деревянные блоки помогают ребенку в познании мира, дают возможность складывать разнообразные конструкции, развивать координацию глаза-руки. Эти деревянные игрушки приятные на ощупь за счет гладкой фактуры, скругленных краев и углов, веса. Кубики из дерева прочные, долговечные и натуральные. Их легко мыть.Как и все игрушки от Viga Toys, кубики соответствуют стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM
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