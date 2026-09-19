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Конструктор 48 дет.в ведре VIGA VG50383 купить с доставкой в Москве
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Конструктор 48 дет.в ведре VIGA VG50383

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Конструктор 48 дет.в ведре VIGA VG50383 - фото 1
Конструктор 48 дет.в ведре VIGA VG50383 - фото 2
Конструктор 48 дет.в ведре VIGA VG50383 - фото 3
Конструктор 48 дет.в ведре VIGA VG50383 - фото 4
Конструктор 48 дет.в ведре VIGA VG50383 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструктор
  • Конструктор 48 дет.в ведре VIGA VG50383 - фото 1
  • Конструктор 48 дет.в ведре VIGA VG50383 - фото 2
  • Конструктор 48 дет.в ведре VIGA VG50383 - фото 3
  • Конструктор 48 дет.в ведре VIGA VG50383 - фото 4
  • Конструктор 48 дет.в ведре VIGA VG50383 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 680 руб.  3 145 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391931
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Конструктор
Комплектация
48 элементов, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х15
Вес, г.
563

Описание товара Конструктор 48 дет.в ведре VIGA VG50383

Деревянный конструктор VIGA в ведре идеально подойдет для малышей, кто любит строить и создавать что-то новое. В наборе 48 разных элементов: 4 колеса, отвертка, гаечный ключ, детали разных цветов и размеров, болтики и гаечки. С помощью этого конструктора малыш сможет не только собирать разнообразные конструкции, но и развить мелкую моторику рук, внимание, усидчивость, логику и воображение.

Отзывы о товаре Конструктор 48 дет.в ведре VIGA VG50383




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Конструктор
Комплектация
48 элементов, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Деревянный конструктор VIGA в ведре идеально подойдет для малышей, кто любит строить и создавать что-то новое. В наборе 48 разных элементов: 4 колеса, отвертка, гаечный ключ, детали разных цветов и размеров, болтики и гаечки. С помощью этого конструктора малыш сможет не только собирать разнообразные конструкции, но и развить мелкую моторику рук, внимание, усидчивость, логику и воображение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор 48 дет.в ведре VIGA VG50383 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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