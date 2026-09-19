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Игра "Разложи по номерам"(дерево)в коробке VIGA VG58474 купить с доставкой в Москве
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Игра "Разложи по номерам"(дерево)в коробке VIGA VG58474

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Игра &quot;Разложи по номерам&quot;(дерево)в коробке VIGA VG58474
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
2 380 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391926
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
ировые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х7
Вес, г.
438

Описание товара Игра "Разложи по номерам"(дерево)в коробке VIGA VG58474

Игра Разложи по номерам научит малыша легко считать, а также он поймет значение понятий больше-меньше. Комплект состоит из деревянной основы и разноцветных колец, предназначенных для изучения счета и знакомства с цифрами.

Отзывы о товаре Игра "Разложи по номерам"(дерево)в коробке VIGA VG58474




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
ировые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Игра Разложи по номерам научит малыша легко считать, а также он поймет значение понятий больше-меньше. Комплект состоит из деревянной основы и разноцветных колец, предназначенных для изучения счета и знакомства с цифрами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игра "Разложи по номерам"(дерево)в коробке VIGA VG58474 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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