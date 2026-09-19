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Счёты (умножение) VIGA 50036 купить с доставкой в Москве
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Счёты (умножение) VIGA 50036

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Счёты (умножение) VIGA 50036 - фото 1
Счёты (умножение) VIGA 50036 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Счёты (умножение) VIGA 50036 - фото 1
  • Счёты (умножение) VIGA 50036 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
1 890 руб.  1 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391924
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 7 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х3
Вес, г.
600

Описание товара Счёты (умножение) VIGA 50036

Красочные счеты выполнены из высококачественной древесины. Отличное пособие для знакомства с азами арифметики, подходит для групповых занятий.

Отзывы о товаре Счёты (умножение) VIGA 50036




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 7 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Красочные счеты выполнены из высококачественной древесины. Отличное пособие для знакомства с азами арифметики, подходит для групповых занятий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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