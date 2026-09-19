Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 RG
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391853
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
22
Дополнительно
вес 140 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber пневматика 1x22 RG, батарея CR1620, салфетка для протирки оптики, ключ-шестигранник, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку Weaver
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизма ввода поправок 1/4 МОА
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х6
Вес, г.
200
Описание товара Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 RG
Прицел Veber Пневматика 1x22 RG – коллиматорный прицел закрытого типа с прицельной маркой в виде точки размером 2MOA с регулируемой подсветкой красного или зеленого цвета. Цвет прицельной точки и настраиваемая яркость позволяет стрелку подобрать оптимальный вариант в зависимости от условий стрельбы – освещения (на ярком солнце, дневного или вечернего), окружающего ландшафта и т.д. Заводская отстройка параллакса на дистанции от 30 метров.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
22
Дополнительно
вес 140 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber пневматика 1x22 RG, батарея CR1620, салфетка для протирки оптики, ключ-шестигранник, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку Weaver
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизма ввода поправок 1/4 МОА
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
25
Страна производитель
Китай
Прицел Veber Пневматика 1x22 RG – коллиматорный прицел закрытого типа с прицельной маркой в виде точки размером 2MOA с регулируемой подсветкой красного или зеленого цвета. Цвет прицельной точки и настраиваемая яркость позволяет стрелку подобрать оптимальный вариант в зависимости от условий стрельбы – освещения (на ярком солнце, дневного или вечернего), окружающего ландшафта и т.д. Заводская отстройка параллакса на дистанции от 30 метров.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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