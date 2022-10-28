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Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom купить с доставкой в Москве
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Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom

1 Отзывы
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Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom - фото 1
Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom - фото 2
Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom - фото 3
Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom - фото 4
Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom - фото 5
Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для стационарных наблюдений, для охоты и спорта
Увеличение, крат
от 12 до 36
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
от 27 до 47
  • Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom - фото 1
  • Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom - фото 2
  • Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom - фото 3
  • Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom - фото 4
  • Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom - фото 5
  • Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391542
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
BaK4
Минимальная дистанция фокусировки
3
Назначение
для стационарных наблюдений, для охоты и спорта
Диаметр объектива, мм
50
Увеличение, крат
от 12 до 36
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
от 27 до 47
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х16х9
Вес, г.
800

Описание товара Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom

Видеообзор на Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom

Видеообзор Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom
 

Отзывы о товаре Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom

28.10.2022
Алексей

Достоинства:
Очень качественно сделанная труба, с неплохим штативом внутри. Так же имеется защитный чехол на липучках. Картинка контрастная, лучше чем у серии пионер марки вебер.

Недостатки:
Хотелось бы полноценной сумки для переноски этого инструмента.

Комментарий:
За эту цену аналогов с лучшими характеристиками, в продаже нет.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
BaK4
Минимальная дистанция фокусировки
3
Назначение
для стационарных наблюдений, для охоты и спорта
Диаметр объектива, мм
50
Увеличение, крат
от 12 до 36
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
от 27 до 47
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
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Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom

Видеообзор Зрительная труба Veber Snipe 12-36x50 GR Zoom
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы
28.10.2022
Алексей

Достоинства:
Очень качественно сделанная труба, с неплохим штативом внутри. Так же имеется защитный чехол на липучках. Картинка контрастная, лучше чем у серии пионер марки вебер.

Недостатки:
Хотелось бы полноценной сумки для переноски этого инструмента.

Комментарий:
За эту цену аналогов с лучшими характеристиками, в продаже нет.


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