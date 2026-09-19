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Зрительная труба Veber Pioneer 20-60x60 C купить с доставкой в Москве
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Зрительная труба Veber Pioneer 20-60x60 C

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Зрительная труба Veber Pioneer 20-60x60 C - фото 1
Зрительная труба Veber Pioneer 20-60x60 C - фото 2
Зрительная труба Veber Pioneer 20-60x60 C - фото 3
Зрительная труба Veber Pioneer 20-60x60 C - фото 4
Зрительная труба Veber Pioneer 20-60x60 C - фото 5
Зрительная труба Veber Pioneer 20-60x60 C - фото 6
Зрительная труба Veber Pioneer 20-60x60 C - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
  • Зрительная труба Veber Pioneer 20-60x60 C - фото 1
  • Зрительная труба Veber Pioneer 20-60x60 C - фото 2
  • Зрительная труба Veber Pioneer 20-60x60 C - фото 3
  • Зрительная труба Veber Pioneer 20-60x60 C - фото 4
  • Зрительная труба Veber Pioneer 20-60x60 C - фото 5
  • Зрительная труба Veber Pioneer 20-60x60 C - фото 6
  • Зрительная труба Veber Pioneer 20-60x60 C - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391541
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Зрительная труба
Размеры в упаковке, см
37х17х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Зрительная труба Veber Pioneer 20-60x60 C

Veber Pioneer 20-60x60 C — зрительная труба с плавным увеличением кратности от 20 до 60х и угловым окуляром. Корпус изготавливается из ударопрочного пластика с фактурной поверхностью soft touch для защиты от выскальзывания, место хвата дополнительно защищено прорезиненной накладкой. В комплект входит рукоятка для удержания зрительной трубы в руке и сумка-чехол для переноски и хранения устройства. Защитные крышки объектива и окуляра, защищают оптику от царапин и потертостей во время транспортировки.

Отзывы о товаре Зрительная труба Veber Pioneer 20-60x60 C




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Зрительная труба
Описание
Veber Pioneer 20-60x60 C — зрительная труба с плавным увеличением кратности от 20 до 60х и угловым окуляром. Корпус изготавливается из ударопрочного пластика с фактурной поверхностью soft touch для защиты от выскальзывания, место хвата дополнительно защищено прорезиненной накладкой. В комплект входит рукоятка для удержания зрительной трубы в руке и сумка-чехол для переноски и хранения устройства. Защитные крышки объектива и окуляра, защищают оптику от царапин и потертостей во время транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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