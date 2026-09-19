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Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая купить с доставкой в Москве
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Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая

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Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая - фото 1
Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая - фото 2
Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая - фото 3
Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая - фото 4
Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тарелка портретная
  • Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая - фото 1
  • Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая - фото 2
  • Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая - фото 3
  • Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая - фото 4
  • Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
13 090 руб.  20 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391374
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Тарелка портретная
Высота, см
23
Материал
алюминий
Цвет
белый
Ширина, см
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х26х6
Вес, кг.
6.3

Описание товара Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая

Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая Godox BDR-S55 – профессиональная портретная тарелка с белым отражающим покрытием, диаметром 53 см и байонетом Bowens. Портретная тарелка направляет световой поток от источника света ( свет от отражающей поверхности центрального дефлектора также перенаправляется на большую поверхность отражателя) — в результате получается «жесткий» равномерный без «полосок» и провалов в освещенности световой поток., дающий высококонтрастный светотеневой рисунок снимаемого объекта (модели). Высокая светоотражающая способность серебристой фактурной поверхности позволяет использовать портретную тарелку Godox BDR-S55 даже с накамерными вспышками, используя, например, адаптер Godox S2 с байонетом Bowens. Также эффективно тарелка может использоваться и с источниками постоянного света. Для смягчения светового потока на выходе предусмотрен съемный тканевый рассеиватель (диффузор), входящий в комплект. Портретные тарелки широко используются в фэшн-фотографии, для съемки крупноплановых портретов, бьюти-съемках для портфолио визажистов и стилистов.

Отзывы о товаре Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Тарелка портретная
Высота, см
23
Материал
алюминий
Цвет
белый
Ширина, см
53
Страна производитель
Китай
Описание
Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая Godox BDR-S55 – профессиональная портретная тарелка с белым отражающим покрытием, диаметром 53 см и байонетом Bowens. Портретная тарелка направляет световой поток от источника света ( свет от отражающей поверхности центрального дефлектора также перенаправляется на большую поверхность отражателя) — в результате получается «жесткий» равномерный без «полосок» и провалов в освещенности световой поток., дающий высококонтрастный светотеневой рисунок снимаемого объекта (модели). Высокая светоотражающая способность серебристой фактурной поверхности позволяет использовать портретную тарелку Godox BDR-S55 даже с накамерными вспышками, используя, например, адаптер Godox S2 с байонетом Bowens. Также эффективно тарелка может использоваться и с источниками постоянного света. Для смягчения светового потока на выходе предусмотрен съемный тканевый рассеиватель (диффузор), входящий в комплект. Портретные тарелки широко используются в фэшн-фотографии, для съемки крупноплановых портретов, бьюти-съемках для портфолио визажистов и стилистов.
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Доставка
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