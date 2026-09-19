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Характеристики
Тип товара
Тарелка портретная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
13 090 руб.
20 340
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391374
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Описание товара Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая
Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая
Godox BDR-S55 – профессиональная портретная тарелка с белым отражающим покрытием, диаметром 53 см и байонетом Bowens. Портретная тарелка направляет световой поток от источника света ( свет от отражающей поверхности центрального дефлектора также перенаправляется на большую поверхность отражателя) — в результате получается «жесткий» равномерный без «полосок» и провалов в освещенности световой поток., дающий высококонтрастный светотеневой рисунок снимаемого объекта (модели). Высокая светоотражающая способность серебристой фактурной поверхности позволяет использовать портретную тарелку Godox BDR-S55 даже с накамерными вспышками, используя, например, адаптер Godox S2 с байонетом Bowens. Также эффективно тарелка может использоваться и с источниками постоянного света. Для смягчения светового потока на выходе предусмотрен съемный тканевый рассеиватель (диффузор), входящий в комплект. Портретные тарелки широко используются в фэшн-фотографии, для съемки крупноплановых портретов, бьюти-съемках для портфолио визажистов и стилистов.
Портретная тарелка Godox BDR-W55 белая
Godox BDR-S55 – профессиональная портретная тарелка с белым отражающим покрытием, диаметром 53 см и байонетом Bowens. Портретная тарелка направляет световой поток от источника света ( свет от отражающей поверхности центрального дефлектора также перенаправляется на большую поверхность отражателя) — в результате получается «жесткий» равномерный без «полосок» и провалов в освещенности световой поток., дающий высококонтрастный светотеневой рисунок снимаемого объекта (модели). Высокая светоотражающая способность серебристой фактурной поверхности позволяет использовать портретную тарелку Godox BDR-S55 даже с накамерными вспышками, используя, например, адаптер Godox S2 с байонетом Bowens. Также эффективно тарелка может использоваться и с источниками постоянного света. Для смягчения светового потока на выходе предусмотрен съемный тканевый рассеиватель (диффузор), входящий в комплект. Портретные тарелки широко используются в фэшн-фотографии, для съемки крупноплановых портретов, бьюти-съемках для портфолио визажистов и стилистов.
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