Осветитель светодиодный Godox UL150
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Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, блок управления, адаптер питания, сетевой кабель, соединительный кабель, стандартный рефлектор, защитная крышка лампы, текстильная застежка, документация
Выходная мощность, Вт
150
Цветовая температура
5600К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391371
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, блок управления, адаптер питания, сетевой кабель, соединительный кабель, стандартный рефлектор, защитная крышка лампы, текстильная застежка, документация
Выходная мощность, Вт
150
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
31.7х21.8х17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х25х25
Вес, г.
900
Описание товара Осветитель светодиодный Godox UL150
Godox UL150 - бесшумный светодиодный осветитель со сбалансированной по дневному свету цветовой температурой 5600К и мощностью 150Вт. В конструкции корпуса реализована новая система теплоотведения - без вентилятора, но с таким же эффективным воздействием. Бесшумный осветитель является очень востребованным источником освещения для профессионального использования в видеопроизводстве, кинематографии, производстве роликов или прямых эфиров Youtube и других видеохостингов.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, блок управления, адаптер питания, сетевой кабель, соединительный кабель, стандартный рефлектор, защитная крышка лампы, текстильная застежка, документация
Выходная мощность, Вт
150
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
31.7х21.8х17
Страна производитель
Китай
Godox UL150 - бесшумный светодиодный осветитель со сбалансированной по дневному свету цветовой температурой 5600К и мощностью 150Вт. В конструкции корпуса реализована новая система теплоотведения - без вентилятора, но с таким же эффективным воздействием. Бесшумный осветитель является очень востребованным источником освещения для профессионального использования в видеопроизводстве, кинематографии, производстве роликов или прямых эфиров Youtube и других видеохостингов.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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