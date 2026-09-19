Адаптер Godox SA-17 Bowens
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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
14х12.4х12.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391361
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
14х12.4х12.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х2
Вес, кг.
3.8
Описание товара Адаптер Godox SA-17 Bowens
Адаптер Godox SA-17 Bowens для установки проекционной насадки SA-P, разработанной специально для студийных фокусируемых осветителей Godox S60 и Godox S30, на светодиодные источники постоянного света с байонетом Bowens. Проекционная насадка Godox SA-P используется для формирования светового потока необходимого размера, а также для использования различных модификаторов света при создании фантазийных световых и цветовых спецэффектов. Например, при совместном использовании с набором цветных фильтров Godox SA-11C и набором масок GOBO Godox SA-09 возможна проекция цветного светового пятна на фон или объект съемки.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Адаптер
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
14х12.4х12.4
Страна производитель
Китай
Адаптер Godox SA-17 Bowens для установки проекционной насадки SA-P, разработанной специально для студийных фокусируемых осветителей Godox S60 и Godox S30, на светодиодные источники постоянного света с байонетом Bowens. Проекционная насадка Godox SA-P используется для формирования светового потока необходимого размера, а также для использования различных модификаторов света при создании фантазийных световых и цветовых спецэффектов. Например, при совместном использовании с набором цветных фильтров Godox SA-11C и набором масок GOBO Godox SA-09 возможна проекция цветного светового пятна на фон или объект съемки.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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