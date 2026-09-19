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Муфта поворотная Falcon Eyes EC-28 купить с доставкой в Москве
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Муфта поворотная Falcon Eyes EC-28

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Муфта поворотная Falcon Eyes EC-28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Муфта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391140
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Муфта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х8
Вес, г.
400

Описание товара Муфта поворотная Falcon Eyes EC-28

Муфта EC-28 предназначена для установки штанг или перекладин на стойки под произвольным углом. Одна из половин муфты подпружинена, что делает простым и комфортным поворот перекладины относительно стойки. Диаметры перекладин, для которых предназначена эта муфта: 19, 22, 25 и 28 мм.

Отзывы о товаре Муфта поворотная Falcon Eyes EC-28




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Муфта
Страна производитель
Китай
Описание
Муфта EC-28 предназначена для установки штанг или перекладин на стойки под произвольным углом. Одна из половин муфты подпружинена, что делает простым и комфортным поворот перекладины относительно стойки. Диаметры перекладин, для которых предназначена эта муфта: 19, 22, 25 и 28 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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