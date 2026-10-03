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Кабель для видоискателя Falcon Eyes AVR-N1-1 купить с доставкой в Москве
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Кабель для видоискателя Falcon Eyes AVR-N1-1

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Кабель для видоискателя Falcon Eyes AVR-N1-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
290 руб.  450 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 391123
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель для видоискателя Falcon Eyes AVR-N1-1
290 руб. -36%
450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Кабель
Совместимость
Nikon D2 X(s), D2H(s), D1H, D1X, D1, D700, D300, D200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х2х1
Вес, г.
30

Описание товара Кабель для видоискателя Falcon Eyes AVR-N1-1

Кабель для видоискателя Falcon Eyes AVR-N1-1 Кабель AVR-N1-1 для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless II (любой модификации) к камерам Nikon

Отзывы о товаре Кабель для видоискателя Falcon Eyes AVR-N1-1




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Кабель
Совместимость
Nikon D2 X(s), D2H(s), D1H, D1X, D1, D700, D300, D200
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель для видоискателя Falcon Eyes AVR-N1-1 Кабель AVR-N1-1 для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless II (любой модификации) к камерам Nikon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель для видоискателя Falcon Eyes AVR-N1-1 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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