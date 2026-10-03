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Картридж лазерный Cactus CS-TN321Y Yellow купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-TN321Y Yellow

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Картридж лазерный Cactus CS-TN321Y Yellow
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
640 руб.  900 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 390774
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Картридж лазерный Cactus CS-TN321Y Yellow
640 руб. -29%
900 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
34х21х12
Вес, г.
700

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TN321Y Yellow

CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью. Бренд CACTUS широко известен потребителям с 2010 года. Однако компания CACTUS постоянно развивается и не устает удивлять своих потребителей новинками. В 2014 году компания начинает осваивать новые товарные направления и запускает линейку чистящих средств для техники, электроники, оптики. Влажные салфетки, очищающие наборы и специальная профессиональная серия средств отвечают самым высоким требованиям современного рынка, сертифицированы и обладают превосходным качеством и чистящими свойствами.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TN321Y Yellow




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью. Бренд CACTUS широко известен потребителям с 2010 года. Однако компания CACTUS постоянно развивается и не устает удивлять своих потребителей новинками. В 2014 году компания начинает осваивать новые товарные направления и запускает линейку чистящих средств для техники, электроники, оптики. Влажные салфетки, очищающие наборы и специальная профессиональная серия средств отвечают самым высоким требованиям современного рынка, сертифицированы и обладают превосходным качеством и чистящими свойствами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-TN321Y Yellow - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 640 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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