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Картридж струйный Epson T5914 (C13T591400) Yellow купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Epson T5914 (C13T591400) Yellow

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Картридж струйный Epson T5914 (C13T591400) Yellow - фото 1
Картридж струйный Epson T5914 (C13T591400) Yellow - фото 2
Картридж струйный Epson T5914 (C13T591400) Yellow - фото 3
Картридж струйный Epson T5914 (C13T591400) Yellow - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson Stylus Pro 11880
Ресурс (страниц)
14500
  • Картридж струйный Epson T5914 (C13T591400) Yellow - фото 1
  • Картридж струйный Epson T5914 (C13T591400) Yellow - фото 2
  • Картридж струйный Epson T5914 (C13T591400) Yellow - фото 3
  • Картридж струйный Epson T5914 (C13T591400) Yellow - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 390017
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson Stylus Pro 11880
Ресурс (страниц)
14500
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х6
Вес, кг.
1.21

Описание товара Картридж струйный Epson T5914 (C13T591400) Yellow

Картридж Epson с пигментными жёлтыми чернилами — ваш надёжный помощник для важных задач. Стандартная емкость отлично подходит для ежедневной печати, а впечатляющий ресурс в 14 500 страниц обеспечивает долгую работу без замены. Пигментные чернила дарят чёткие, насыщенные цвета и устойчивы к выцветанию — идеальны для работы с деловыми документами и яркими графиками.

Отзывы о товаре Картридж струйный Epson T5914 (C13T591400) Yellow




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson Stylus Pro 11880
Ресурс (страниц)
14500
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Epson с пигментными жёлтыми чернилами — ваш надёжный помощник для важных задач. Стандартная емкость отлично подходит для ежедневной печати, а впечатляющий ресурс в 14 500 страниц обеспечивает долгую работу без замены. Пигментные чернила дарят чёткие, насыщенные цвета и устойчивы к выцветанию — идеальны для работы с деловыми документами и яркими графиками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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