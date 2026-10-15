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Картридж струйный Epson T7892 (C13T789240) купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Epson T7892 (C13T789240)

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Картридж струйный Epson T7892 (C13T789240)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 389815
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Pro WF-5110, WF-5190, WF-5620, WF-5690
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х9
Вес, г.
160

Описание товара Картридж струйный Epson T7892 (C13T789240)

Оригинальный картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать.

Отзывы о товаре Картридж струйный Epson T7892 (C13T789240)




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Pro WF-5110, WF-5190, WF-5620, WF-5690
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Epson T7892 (C13T789240) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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