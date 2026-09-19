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Картридж EPSON T40D пурпурный для SC-T3100/ T3100N/T5100/T5100N 50мл купить с доставкой в Москве
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Картридж EPSON T40D пурпурный для SC-T3100/ T3100N/T5100/T5100N 50мл

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Картридж EPSON T40D пурпурный для SC-T3100/ T3100N/T5100/T5100N 50мл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479302
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
SC-T3100, T3100N, T5100, T5100N
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х3
Вес, г.
120

Описание товара Картридж EPSON T40D пурпурный для SC-T3100/ T3100N/T5100/T5100N 50мл

Оригинальный картридж Epson для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать.

Отзывы о товаре Картридж EPSON T40D пурпурный для SC-T3100/ T3100N/T5100/T5100N 50мл




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
SC-T3100, T3100N, T5100, T5100N
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж Epson для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж EPSON T40D пурпурный для SC-T3100/ T3100N/T5100/T5100N 50мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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