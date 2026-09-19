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Характеристики
Тип товара
Толщиномер
Электронный
да
Измерение
толщины покрытий
Уровень
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 389081
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Толщиномер CONDTROL Paint Сheck 3-7-052 используется в автомобильной и строительной отраслях. Позволяет легко определить толщину покрытий на магнитных или немагнитных металлах в диапазоне до 1.8 мм.
Комбинированный принцип измерения. Модель имеет магнитный и вихретоковый сенсор, благодаря чему может измерять толщину покрытия на черных и цветных металлах.
Быстрая калибровка. В комплект входят образцы толщины покрытия и металлическая пластина, которые позволяют быстро и просто откалибровать прибор.
Удобная работа. Управление толщиномером осуществляется при помощи лишь трех кнопок. Кнопки большие и удобные, поэтому можно работать даже в перчатках.
Толщиномер CONDTROL Paint Сheck 3-7-052 используется в автомобильной и строительной отраслях. Позволяет легко определить толщину покрытий на магнитных или немагнитных металлах в диапазоне до 1.8 мм.
Комбинированный принцип измерения. Модель имеет магнитный и вихретоковый сенсор, благодаря чему может измерять толщину покрытия на черных и цветных металлах.
Быстрая калибровка. В комплект входят образцы толщины покрытия и металлическая пластина, которые позволяют быстро и просто откалибровать прибор.
Удобная работа. Управление толщиномером осуществляется при помощи лишь трех кнопок. Кнопки большие и удобные, поэтому можно работать даже в перчатках.
Толщиномер CONDTROL Paint Сheck - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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