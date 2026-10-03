Толщиномер CONDTROL Paint Pro
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Толщиномер
Электронный
да
Измерение
толщины покрытий
Уровень
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 920 руб.
В наличии
Код товара: 389080
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 920 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Толщиномер
Электронный
да
Измерение
толщины покрытий
Уровень
нет
Элементы питания:
2xAAA
Длина, см
0
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х6
Вес, г.
200
Описание товара Толщиномер CONDTROL Paint Pro
Толщиномер Condtrol Paint Pro 3-7-051 применяется в автомобильной и строительной отраслях, на производстве, в лабораториях и полевых условиях. Позволяет быстро и точно измерить толщину покрытий на изделиях из черных и цветных металлов. Комбинированный принцип измерения. Устройство автоматически определяет тип поверхности и метод измерения: вихретоковый для цветных металлов или магнитный для черных металлов. Быстрая калибровка. В комплектацию входят металлические пластины и эталоны покрытия, благодаря которым можно легко и быстро откалибровать прибор. Автоматическая подсветка. При работе в темных помещениях есть возможность использования подсветки экрана.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Толщиномер
Электронный
да
Измерение
толщины покрытий
Уровень
нет
Элементы питания:
2xAAA
Длина, см
0
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Толщиномер Condtrol Paint Pro 3-7-051 применяется в автомобильной и строительной отраслях, на производстве, в лабораториях и полевых условиях. Позволяет быстро и точно измерить толщину покрытий на изделиях из черных и цветных металлов. Комбинированный принцип измерения. Устройство автоматически определяет тип поверхности и метод измерения: вихретоковый для цветных металлов или магнитный для черных металлов. Быстрая калибровка. В комплектацию входят металлические пластины и эталоны покрытия, благодаря которым можно легко и быстро откалибровать прибор. Автоматическая подсветка. При работе в темных помещениях есть возможность использования подсветки экрана.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Толщиномер CONDTROL Paint Pro – стоимость товара 12920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Толщиномер CONDTROL Paint Pro