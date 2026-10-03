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Механическое дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL купить с доставкой в Москве
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Механическое дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL

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Механическое дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL - фото 1
Механическое дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL - фото 2
Механическое дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL - фото 3
Механическое дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL - фото 4
Механическое дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL - фото 5
Механическое дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Курвиметр
Электронный
нет
Измерение
расстояния
  • Механическое дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL - фото 1
  • Механическое дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL - фото 2
  • Механическое дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL - фото 3
  • Механическое дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL - фото 4
  • Механическое дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL - фото 5
  • Механическое дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 389075
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Курвиметр
Электронный
нет
Измерение
расстояния
Длина, см
0
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х38х17
Вес, кг.
2

Описание товара Механическое дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL

Механическое дорожное колесо Condtrol Wheel Pro 2-10-007 применяется с целью быстрого и точного измерения расстояний. Пригодится для определения длины дорог, участков, железнодорожных путей и т.д. Результаты измерений отображаются на счетчике. Складная конструкция обеспечивает удобство хранения и транспортировки. Откидная металлическая подножка позволяет устанавливать курвиметр в вертикальное положение. Прибор не зависит от источников питания и электроэнергии, поэтому пригоден для работы в полевых условиях.

Отзывы о товаре Механическое дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Курвиметр
Электронный
нет
Измерение
расстояния
Длина, см
0
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Описание
Механическое дорожное колесо Condtrol Wheel Pro 2-10-007 применяется с целью быстрого и точного измерения расстояний. Пригодится для определения длины дорог, участков, железнодорожных путей и т.д. Результаты измерений отображаются на счетчике. Складная конструкция обеспечивает удобство хранения и транспортировки. Откидная металлическая подножка позволяет устанавливать курвиметр в вертикальное положение. Прибор не зависит от источников питания и электроэнергии, поэтому пригоден для работы в полевых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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