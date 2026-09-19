Распорная штанга-штатив CONDTROL Transformer 2
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 389067
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
68х13х10
Вес, г.
600
Описание товара Распорная штанга-штатив CONDTROL Transformer 2
Уникальный по своей конструкции аксессуар от CONDTROL. Это полноценный штатив, высотой 120 см, трансформируемый в распорную штангу высотой 360 см. В комплект поставки также входит крепление Krab CONDTROL, позволяющее свободно крепить лазерные нивелиры CONDTROL на любой высоте.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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