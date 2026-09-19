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Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL купить с доставкой в Москве
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Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL

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Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL - фото 1
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL - фото 2
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL - фото 3
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL - фото 4
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL - фото 5
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL - фото 6
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL - фото 7
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL - фото 8
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
крепление
Присоединительная резьба
1/4
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL - фото 1
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL - фото 2
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL - фото 3
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL - фото 4
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL - фото 5
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL - фото 6
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL - фото 7
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL - фото 8
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 389063
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип оборудования
крепление
Присоединительная резьба
1/4
Размеры в упаковке, см
11х9х8
Вес, г.
150

Описание товара Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL

Универсальное крепление CONDTROL Krab предназначено для работы с лазерными нивелирами. Несомненным достоинством этого компактного и функционального аксессуара является его простая и быстрая установка.

Отзывы о товаре Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип оборудования
крепление
Присоединительная резьба
1/4
Описание
Универсальное крепление CONDTROL Krab предназначено для работы с лазерными нивелирами. Несомненным достоинством этого компактного и функционального аксессуара является его простая и быстрая установка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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