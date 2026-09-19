Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL
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Характеристики
Тип оборудования
крепление
Присоединительная резьба
1/4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 389063
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Характеристики
Бренд
Тип оборудования
крепление
Присоединительная резьба
1/4
Размеры в упаковке, см
11х9х8
Вес, г.
150
Описание товара Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL
Универсальное крепление CONDTROL Krab предназначено для работы с лазерными нивелирами. Несомненным достоинством этого компактного и функционального аксессуара является его простая и быстрая установка.
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Универсальное крепление CONDTROL Krab предназначено для работы с лазерными нивелирами. Несомненным достоинством этого компактного и функционального аксессуара является его простая и быстрая установка.
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