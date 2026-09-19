Тонер-картридж Xerox 106R04083 пурпурный
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C9000
Цвет
пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 389062
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C9000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х7х7
Вес, г.
800
Описание товара Тонер-картридж Xerox 106R04083 пурпурный
Xerox — технологический лидер, благодаря инновационным решениям которого во всём мире меняются принципы работы, взаимодействия и коммуникаций. Наша компания создаёт технологические решения для работы с информацией и документами дома, в офисе и на промышленных предприятиях и предлагает широкий выбор бумажной продукции: от белых офисных бумаг до специальных синтетических материалов. Также компания оказывает услуги по аутсорсингу документоёмких процессов и комплексных информационных проектов.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C9000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Xerox — технологический лидер, благодаря инновационным решениям которого во всём мире меняются принципы работы, взаимодействия и коммуникаций. Наша компания создаёт технологические решения для работы с информацией и документами дома, в офисе и на промышленных предприятиях и предлагает широкий выбор бумажной продукции: от белых офисных бумаг до специальных синтетических материалов. Также компания оказывает услуги по аутсорсингу документоёмких процессов и комплексных информационных проектов.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Тонер-картридж Xerox 106R04083 пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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