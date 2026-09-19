Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1509-1 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вакуумные упаковщики
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
130
Производительность, л/мин
6
Длина шва пайки
12
Основной цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388973
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вакуумные упаковщики
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
130
Производительность, л/мин
6
Длина шва пайки
12
Основной цвет
черный
Длина сетевого шнура
0.8
Прочее
Создаваемое разрежение (максимум) 0,7 бар
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х17х10
Вес, кг.
1.5
Описание товара Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1509-1 черный
Вакууматор Kitfort - современный прибор, призванный увеличить сроки хранения пищевых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют свежесть и не портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Вакуумные упаковщики
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
130
Производительность, л/мин
6
Длина шва пайки
12
Основной цвет
черный
Длина сетевого шнура
0.8
Прочее
Создаваемое разрежение (максимум) 0,7 бар
Страна производитель
Китай
Вакууматор Kitfort - современный прибор, призванный увеличить сроки хранения пищевых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют свежесть и не портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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