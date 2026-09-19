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Картридж струйный HP 761 (CH646A) пурпурный/голубой купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный HP 761 (CH646A) пурпурный/голубой

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Картридж струйный HP 761 (CH646A) пурпурный/голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388652
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х3
Вес, г.
100

Описание товара Картридж струйный HP 761 (CH646A) пурпурный/голубой

Обладателям широкоформатных профессиональных принтеров HP Designjet T7100 и HP Designjet T7200 не обойтись без оригинального картриджа струйного HP 761 (CH646A). Ведь этот оригинальный элемент специально создан для этих моделей и идеальным образом учитывает все особенности их технического строения и работы. Поэтому такой расходник будет гарантом безупречной работы принтеров и обезопасит вас от преждевременных поломок и необходимости незапланированного обслуживания. Картридж HP 761 (CH646A) способен создавать чистые голубые и пурпурные цвета. С таким оригинальным расходником вы можете быть уверены в стабильно первоклассном качестве получаемых цветов и оттенков. А в совокупности с другими оригинальными цветными картриджами вы всегда будете получать первоклассное цветное изображение. Поставляется данный элемент поштучно. Используя оригинальный HP 761 (CH646A), вы можете быть точно уверены в результате печати и стабильной работе на протяжении всего срока службы. И ваш принтер точно не подведет вас с красочным изображением в самый нужный момент.

Отзывы о товаре Картридж струйный HP 761 (CH646A) пурпурный/голубой




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Обладателям широкоформатных профессиональных принтеров HP Designjet T7100 и HP Designjet T7200 не обойтись без оригинального картриджа струйного HP 761 (CH646A). Ведь этот оригинальный элемент специально создан для этих моделей и идеальным образом учитывает все особенности их технического строения и работы. Поэтому такой расходник будет гарантом безупречной работы принтеров и обезопасит вас от преждевременных поломок и необходимости незапланированного обслуживания. Картридж HP 761 (CH646A) способен создавать чистые голубые и пурпурные цвета. С таким оригинальным расходником вы можете быть уверены в стабильно первоклассном качестве получаемых цветов и оттенков. А в совокупности с другими оригинальными цветными картриджами вы всегда будете получать первоклассное цветное изображение. Поставляется данный элемент поштучно. Используя оригинальный HP 761 (CH646A), вы можете быть точно уверены в результате печати и стабильной работе на протяжении всего срока службы. И ваш принтер точно не подведет вас с красочным изображением в самый нужный момент.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный HP 761 (CH646A) пурпурный/голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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