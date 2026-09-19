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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388652
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Описание товара Картридж струйный HP 761 (CH646A) пурпурный/голубой
Обладателям широкоформатных профессиональных принтеров HP Designjet T7100 и HP Designjet T7200 не обойтись без оригинального картриджа струйного HP 761 (CH646A). Ведь этот оригинальный элемент специально создан для этих моделей и идеальным образом учитывает все особенности их технического строения и работы. Поэтому такой расходник будет гарантом безупречной работы принтеров и обезопасит вас от преждевременных поломок и необходимости незапланированного обслуживания. Картридж HP 761 (CH646A) способен создавать чистые голубые и пурпурные цвета. С таким оригинальным расходником вы можете быть уверены в стабильно первоклассном качестве получаемых цветов и оттенков. А в совокупности с другими оригинальными цветными картриджами вы всегда будете получать первоклассное цветное изображение. Поставляется данный элемент поштучно. Используя оригинальный HP 761 (CH646A), вы можете быть точно уверены в результате печати и стабильной работе на протяжении всего срока службы. И ваш принтер точно не подведет вас с красочным изображением в самый нужный момент.
Обладателям широкоформатных профессиональных принтеров HP Designjet T7100 и HP Designjet T7200 не обойтись без оригинального картриджа струйного HP 761 (CH646A). Ведь этот оригинальный элемент специально создан для этих моделей и идеальным образом учитывает все особенности их технического строения и работы. Поэтому такой расходник будет гарантом безупречной работы принтеров и обезопасит вас от преждевременных поломок и необходимости незапланированного обслуживания. Картридж HP 761 (CH646A) способен создавать чистые голубые и пурпурные цвета. С таким оригинальным расходником вы можете быть уверены в стабильно первоклассном качестве получаемых цветов и оттенков. А в совокупности с другими оригинальными цветными картриджами вы всегда будете получать первоклассное цветное изображение. Поставляется данный элемент поштучно. Используя оригинальный HP 761 (CH646A), вы можете быть точно уверены в результате печати и стабильной работе на протяжении всего срока службы. И ваш принтер точно не подведет вас с красочным изображением в самый нужный момент.
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