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Картридж струйный HP 761 (CH648A) матовый черный купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный HP 761 (CH648A) матовый черный

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Картридж струйный HP 761 (CH648A) матовый черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388651
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х3
Вес, г.
100

Описание товара Картридж струйный HP 761 (CH648A) матовый черный

Наша миссия — создавать технологии, которые помогают сделать жизнь лучше для всех и всюду: для каждого человека, каждой организации и каждого сообщества во всем мире. В этом мы черпаем силы и вдохновение, чтобы создавать то, к чему стремимся. Чтобы изобретать и изменять. Чтобы разрабатывать функциональные возможности, которые поражают воображение. Мы всегда стремимся вперед, потому что вы стремитесь вперед. Вы по-новому подходите к работе. К игре. К жизни. Наши технологии позволят вам по-новому взглянуть на мир.

Отзывы о товаре Картридж струйный HP 761 (CH648A) матовый черный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Наша миссия — создавать технологии, которые помогают сделать жизнь лучше для всех и всюду: для каждого человека, каждой организации и каждого сообщества во всем мире. В этом мы черпаем силы и вдохновение, чтобы создавать то, к чему стремимся. Чтобы изобретать и изменять. Чтобы разрабатывать функциональные возможности, которые поражают воображение. Мы всегда стремимся вперед, потому что вы стремитесь вперед. Вы по-новому подходите к работе. К игре. К жизни. Наши технологии позволят вам по-новому взглянуть на мир.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный HP 761 (CH648A) матовый черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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