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Фон хромакей Lastolite LL LB7626 4x2.3м зеленый купить с доставкой в Москве
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Фон хромакей Lastolite LL LB7626 4x2.3м зеленый

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Фон хромакей Lastolite LL LB7626 4x2.3м зеленый - фото 1
Фон хромакей Lastolite LL LB7626 4x2.3м зеленый - фото 2
Фон хромакей Lastolite LL LB7626 4x2.3м зеленый - фото 3
Фон хромакей Lastolite LL LB7626 4x2.3м зеленый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
  • Фон хромакей Lastolite LL LB7626 4x2.3м зеленый - фото 1
  • Фон хромакей Lastolite LL LB7626 4x2.3м зеленый - фото 2
  • Фон хромакей Lastolite LL LB7626 4x2.3м зеленый - фото 3
  • Фон хромакей Lastolite LL LB7626 4x2.3м зеленый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387087
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Фон
Высота, см
400
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х38х7
Вес, кг.
4.5

Описание товара Фон хромакей Lastolite LL LB7626 4x2.3м зеленый

Фоновое полотно без швов для фона Panoramic (LB7623). Легко крепится клипсами.

Отзывы о товаре Фон хромакей Lastolite LL LB7626 4x2.3м зеленый




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Фон
Высота, см
400
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Фоновое полотно без швов для фона Panoramic (LB7623). Легко крепится клипсами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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