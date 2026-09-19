Зажигалка Zippo №352B High Polish Brass (352B)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo №352B High Polish Brass (352B)
Zippo Manufacturing, компания-производитель этих знаменитейших ветрозащитных зажигалок, дает вечную гарантию на каждое свое уникальное изделие. Зажигалки Zippo очень известны в мире как надежный и престижный аксессуар и объект коллекционирования, поскольку около 70-90% из всех зажигалок Zippo приобретается именно в подарок. История Zippo, которая началась еще в 1932 году, с успехом продолжается и в наше время. Уникальная конструкция зажигалок настолько удачна, что практически не изменилась за долгие десятилетия и, к тому же, настолько надежна, что огонь Zippo не гаснет на любом ветру. Популярность этих приспособлений перешагивает границы США, поскольку Zippo – это больше, чем просто зажигалка. На протяжении 75 лет она является гордостью и символом Америки, а также образцом качества и особой надежности. Зажигалка Zippo 352B с венецианским узором была выпущена в 1974 году. И вот уже на протяжении многих десятилетий ее цветочный орнамент, которым украшается передняя и обратная поверхность зажигалки, считается настолько удачным, что и до сих пор пользуется невероятной популярностью. Настоящая зажигалка Zippo – это изысканный аксессуар и оригинальный подарок для женщины, который сочетает в себе надежность, качество и плюс ко всему этому изысканный дизайн.
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