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Зажигалка Zippo №352B High Polish Brass (352B) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo №352B High Polish Brass (352B)

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Зажигалка Zippo №352B High Polish Brass (352B) - фото 1
Зажигалка Zippo №352B High Polish Brass (352B) - фото 2
Зажигалка Zippo №352B High Polish Brass (352B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
  • Зажигалка Zippo №352B High Polish Brass (352B) - фото 1
  • Зажигалка Zippo №352B High Polish Brass (352B) - фото 2
  • Зажигалка Zippo №352B High Polish Brass (352B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386851
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo №352B High Polish Brass (352B)
5 770 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo №352B High Polish Brass (352B)

Zippo Manufacturing, компания-производитель этих знаменитейших ветрозащитных зажигалок, дает вечную гарантию на каждое свое уникальное изделие. Зажигалки Zippo очень известны в мире как надежный и престижный аксессуар и объект коллекционирования, поскольку около 70-90% из всех зажигалок Zippo приобретается именно в подарок. История Zippo, которая началась еще в 1932 году, с успехом продолжается и в наше время. Уникальная конструкция зажигалок настолько удачна, что практически не изменилась за долгие десятилетия и, к тому же, настолько надежна, что огонь Zippo не гаснет на любом ветру. Популярность этих приспособлений перешагивает границы США, поскольку Zippo – это больше, чем просто зажигалка. На протяжении 75 лет она является гордостью и символом Америки, а также образцом качества и особой надежности. Зажигалка Zippo 352B с венецианским узором была выпущена в 1974 году. И вот уже на протяжении многих десятилетий ее цветочный орнамент, которым украшается передняя и обратная поверхность зажигалки, считается настолько удачным, что и до сих пор пользуется невероятной популярностью. Настоящая зажигалка Zippo – это изысканный аксессуар и оригинальный подарок для женщины, который сочетает в себе надежность, качество и плюс ко всему этому изысканный дизайн.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo №352B High Polish Brass (352B)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Описание
Zippo Manufacturing, компания-производитель этих знаменитейших ветрозащитных зажигалок, дает вечную гарантию на каждое свое уникальное изделие. Зажигалки Zippo очень известны в мире как надежный и престижный аксессуар и объект коллекционирования, поскольку около 70-90% из всех зажигалок Zippo приобретается именно в подарок. История Zippo, которая началась еще в 1932 году, с успехом продолжается и в наше время. Уникальная конструкция зажигалок настолько удачна, что практически не изменилась за долгие десятилетия и, к тому же, настолько надежна, что огонь Zippo не гаснет на любом ветру. Популярность этих приспособлений перешагивает границы США, поскольку Zippo – это больше, чем просто зажигалка. На протяжении 75 лет она является гордостью и символом Америки, а также образцом качества и особой надежности. Зажигалка Zippo 352B с венецианским узором была выпущена в 1974 году. И вот уже на протяжении многих десятилетий ее цветочный орнамент, которым украшается передняя и обратная поверхность зажигалки, считается настолько удачным, что и до сих пор пользуется невероятной популярностью. Настоящая зажигалка Zippo – это изысканный аксессуар и оригинальный подарок для женщины, который сочетает в себе надежность, качество и плюс ко всему этому изысканный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo №352B High Polish Brass (352B) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5770 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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