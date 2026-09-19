Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24751)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб.
В наличии
Код товара: 386823
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 180 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70
Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24751)
Зажигалка Zippo 24751 отличается стильным дизайном и орнамент подобный резьбе по дереву. Имеет отшлифованный и отполированный корпус. На крышке выполнен оттиск логотипа компании. Для горения используется очищенный бензин. Пламя не гаснет на ветру. Модель поставляется в подарочной упаковке.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Зажигалка Zippo 24751 отличается стильным дизайном и орнамент подобный резьбе по дереву. Имеет отшлифованный и отполированный корпус. На крышке выполнен оттиск логотипа компании. Для горения используется очищенный бензин. Пламя не гаснет на ветру. Модель поставляется в подарочной упаковке.
Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24751) - стоимость товара 6180 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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