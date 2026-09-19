Слайдер Syrp Magic Carpet (SYKIT-0017H)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Слайдер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386490
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Слайдер
Высота, см
13.2
Ширина, см
5.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.39х0.19х0.08
Вес, кг.
2.5
Описание товара Слайдер Syrp Magic Carpet (SYKIT-0017H)
Этот комплект из слайдера Syrp Magic Carpet длиной 100 см с соответствующей кареткой и торцевыми заглушками Слайдер выдерживает вес до 7 кг, имеет тормоз, пузырьковый уровень и винт с резьбами 3/8 дюйм.–16 и 1/4 дюйм.–20 для крепления моторизированной или штативной головы.
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Этот комплект из слайдера Syrp Magic Carpet длиной 100 см с соответствующей кареткой и торцевыми заглушками Слайдер выдерживает вес до 7 кг, имеет тормоз, пузырьковый уровень и винт с резьбами 3/8 дюйм.–16 и 1/4 дюйм.–20 для крепления моторизированной или штативной головы.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
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